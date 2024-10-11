Эрдоган покинул саммит БРИКС в Казани

Реджеп Тайип Эрдоган завершил работу на саммите БРИКС. Его проводил раис Татарстана. Турецкий лидер вылетел в Стамбул.

Турецкий президент Реджеп Таийп Эрдоган завершил свою работу на саммите БРИКС в Казани, сообщает пресс-служба раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Там же отметили, что глава республики проводил лидера Турции в аэропорту Казани. До этого Эрдоган тепло попрощался с президентом РФ Владимиром Путиным на заседании в формате БРИКС+.

Отмечается, что турецкий лидер после саммита объединения отправится в Стамбул.

Ранее СМИ передавали, что Эрдоган может прервать свое участие в саммите БРИКС из-за теракта в Анкаре. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что турецкий лидер пробудет в Казани до середины дня.