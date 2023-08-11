РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Возле побережья Ирана горел танкер

Возле побережья Ирана горел танкер
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня в Персидском заливе произошел пожар на танкере, перевозившем СПГ. Инцидент случился в территориальных водах Ирана.

В четверг, 10 августа, в территориальных водах Ирана в Персидском заливе произошел пожар на танкере. Об этом рассказали в порту города Ассалуйе, неподалеку от которого случился инцидент.

Там отметили, что пожар вспыхнул примерно в 15:00 (мск) на судне, перевозившем под флагом Панамы сжиженный нефтяной газ. В общей сложности на танкере было 40 тыс тонн груза.

Спасателям удалось эвакуировать с борта 22 моряков.

Иран напомнил о недопустимости посягательства на его острова

Иран напомнил о недопустимости посягательства на его острова

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
390 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version