Возле побережья Ирана горел танкер

Опубликовано: 2:40, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в Персидском заливе произошел пожар на танкере, перевозившем СПГ. Инцидент случился в территориальных водах Ирана.

В четверг, 10 августа, в территориальных водах Ирана в Персидском заливе произошел пожар на танкере. Об этом рассказали в порту города Ассалуйе, неподалеку от которого случился инцидент.

Там отметили, что пожар вспыхнул примерно в 15:00 (мск) на судне, перевозившем под флагом Панамы сжиженный нефтяной газ. В общей сложности на танкере было 40 тыс тонн груза.

Спасателям удалось эвакуировать с борта 22 моряков.