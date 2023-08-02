Иран напомнил о недопустимости посягательства на его острова

В Иране выступили с призывом перестать претендовать на его острова в Персидском заливе. По словам командующего ВМС КСИР, эти острова являются частью великого народа ИРИ.
Иран предостерег арабские страны от посягательства на его острова в Персидском заливе. С соответствующим призывом выступил командующий ВМС КСИР.
"Острова в Персидском заливе — часть великого народа Ирана. Мы же дети этого народа и обязаны защищать свою честь"
– Алиреза Тангсири
Он обратил внимание на то, что всем региональным странам необходимо быть чрезвычайно осторожными в этом вопросе.
"Мы также не пренебрегаем защитой территориальной целостности Ирана. Страны региона должны быть очень осторожны и предусмотрительны, они должны защищаться от заговоров и раскольнических планов из внерегиональных стран"
– командующий ВМС КСИР