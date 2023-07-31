Иран призвал Турцию покинуть Сирию

Опубликовано: 19:51, 31 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Telegram-канал министерства иностранных дел России

Глава иранского МИД призвал Турцию вывести свои войска с сирийской территории. По его словам, турецким военным нужно вернуться в приграничные районы.

Глава МИД Ирана обратился к Турции с призывом вывести войска из Сирии. Такое заявление он сделал сегодня после встречи с сирийским коллегой.

"Предлагается, чтобы ВС Турции покинули сирийскую территорию и вернулись в свои приграничные районы в соответствии с графиком. Логика заключается в том, чтобы одновременно с выводом турецких вооруженных сил из Сирии обеспечивалась безопасность общих границ"

– Хосейн Амир Абдоллахиян

Он обратил внимание на то, что Тегеран и Москва продолжают предпринимать посреднические усилия.

"Мы считаем, что присутствие сил иностранных государств в Сирии не будет способствовать стабильности и безопасности в этой стране <…>. Мы хорошо понимаем озабоченность <…> Турции безопасностью границ c Сирией, но считаем, что военное присутствие в Сирии не является решением"

– глава МИД ИРИ

По его словам, наиболее подходящим путем решения вопросов являются встречи в четырехстороннем формате.