Иран призвал Турцию покинуть Сирию

Глава МИД Ирана обратился к Турции с призывом вывести войска из Сирии. Такое заявление он сделал сегодня после встречи с сирийским коллегой.
"Предлагается, чтобы ВС Турции покинули сирийскую территорию и вернулись в свои приграничные районы в соответствии с графиком. Логика заключается в том, чтобы одновременно с выводом турецких вооруженных сил из Сирии обеспечивалась безопасность общих границ"
– Хосейн Амир Абдоллахиян
Он обратил внимание на то, что Тегеран и Москва продолжают предпринимать посреднические усилия.
"Мы считаем, что присутствие сил иностранных государств в Сирии не будет способствовать стабильности и безопасности в этой стране <…>. Мы хорошо понимаем озабоченность <…> Турции безопасностью границ c Сирией, но считаем, что военное присутствие в Сирии не является решением"
– глава МИД ИРИ
По его словам, наиболее подходящим путем решения вопросов являются встречи в четырехстороннем формате.