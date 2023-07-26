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Эрдоган вернет в Сирию миллион беженцев

Пустыня
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Примерно миллион беженцев получат возможность вернуться домой, в Сирию, из Турции. Такие цели ставит президент Турции. По его словам, уже сейчас в САР возвратились сотни тысяч беженцев.

Анкара намерена предпринять меры для того, чтобы около 1 млн сирийских беженцев смогли вернуться из Турции на родину. О таких планах рассказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, с ростом уровня безопасности в САР будет увеличиваться и поток возвращающихся беженцев.

"К настоящему времени в страну вернулись свыше 600 тыс. переселенцев, мы планируем обеспечить возвращение на родину 1 млн беженцев"

– Эрдоган

Ранее турецкий президент о совместном проекте с Катаром, в рамках которого на севере Сирии будет построено около миллиона домов, где смогут поселиться бывшие беженцы.

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