Астанинского формата по Сирии больше нет?

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Что такое Астанинский формат, как шли переговоры по Сирии в столице Казахстана, почему там отказались от эффективного международного механизма для достижения стабилизации в Сирии – расскажем в этом материале.

Что такое Астанинский формат?

В сирийский конфликт, начавшейся в 2011 году, были втянуты не только противоборствующие на территории САР стороны, но также региональные страны и влиятельные международные игроки. В результате боевых действий появились миллионы беженцев, а также новые террористические ячейки, которые вербовали иностранцев, что заставило волноваться мировое сообщество. Другим значимым фактором для внешних игроков стала борьба за влияние и ресурсы в Сирии.

Международные переговоры об урегулировании ситуации в Сирии стартовали через несколько лет после начала конфликта: сначала в Вене, потом в Женеве, а с 2017 года - в Астане. Астанинский формат подразумевал серию двухдневных встреч с участием сторон конфликта, где гарантами выступали Россия, Турция и Иран.

Такие встречи зачастую проводились после знаковых событий, происходивших в Сирии и вокруг нее. Причем переговорщики собирались не только в столице Казахстана (18 раз), но и в столице Турции (однажды), а также в Сочи (однажды).

Что дали встречи в Астнинском формате?

Впервые представители стран-гарантов собрались в Астане в конце января 2017 года, договорившись о создании трехстороннего механизма контроля над прекращением огня в Сирии, но главное, что тогда на астанинскую площадку впервые приехали представители правительства САР и оппозиции. Американские посредники тоже прибыли в Казахстан, правда, лишь как наблюдатели.

Только за один год Астана провела 8 встреч, на которых обсуждались конкретные шаги по созданию зон деэскалации, возвращению беженцев, восстановлению разрушенной инфраструктуры и другие важные вопросы.

Тогда престиж Казахстана взлетел до небывалых высот – руководство страны сумело доказать свою эффективность в разрешении сложнейшей международной проблемы.

Позиции участников Астнинского формата

На каждой встрече в казахстанской столице участники ратовали за:

мирное решение конфликта,

суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирии,

борьбу с терроризмом и сепаратистскими планами, угрожающими безопасности соседних стран,

продвижение политического процесса самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН.

Все совместные заявления представителей Ирана, России и Турции в Астане были выдержаны примерно в этом духе. Однако в последнее время стали поговаривать, что астанснский формат себя исчерпал, мол, главной целью гарантов сирийского урегулирования был раздел Сирии на зоны влияния, и как раз об этом до конца договориться не удалось. Так это или нет, но последняя встреча в Астане, если верить официальным документам, не предвещала завершения миротворческого формата.

Последняя встреча в Астанинском формате

Последний раз представители России, Ирана и Турции собрались в Астане на этой неделе. Это была их 20-я встреча. Они говорили об

использовании двух погранпереходов на границе с Турцией – "Баб Ас-Салям" и "Ар-Раи"

выполнении договоренностей, достигнутых на четырехсторонних встречах в Москве министров иностранных дел 10 мая и министров обороны 25 апреля 2023,

ситуации в Идлибской зоне деэскалации,

ситуации на северо-востоке Сирии, где появляются "незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом",

незаконном захвате и передаче доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Сирии,

притеснениях сепаратистскими группировками гражданского населения к востоку от Евфрата, в том числе в форме подавления мирных демонстраций, насильственного призыва на военную службу и дискриминационных практик в области образования, а также ограничений на политическую деятельность, в отношении журналистов, права на собрание и свободу передвижения,

атаках Израиля на сирийские гражданские объекты,

организации девятой сессии Редакционной комиссии Конституционного комитета,

недопустимости односторонних санкций, включая все избирательные меры и изъятия в отношении конкретных районов Сирии, которые могут привести к распаду страны,

возвращении беженцев и ВПЛ…

Но самое интересное, что в документе зафиксирована договоренность провести 21-ю встречу по Сирии во второй половине года, а также подтверждена прошлогодняя договоренность организовать встречу на высшем уровне в России.

Астана больше не хочет принимать встречи

Пока готовилось это заявление неожиданно для всех прозвучало заявление замминистра иностранных дел Казахстана Каната Тумыша: господа, эта встреча в Астане была последней.

Постепенный выход Сирии из изоляции в регионе можно сформулировать как знак того, что Астанинский процесс с честью справился со своей задачей. Принимая во внимание возвращение Сирии в арабскую семью, предлагаем официально объявить 20-е заседание по Сирии последним в рамках Астанинского процесса

- сказал Тумыш.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев признался, что не ожидал такого поворота, но быстро взял себя в руки, заявив:

Астанинский формат и дальше, естественно, продолжит свою работу. Он доказал свою жизнеспособность на фоне пробуксовки так называемых усилий международного сообщества по сирийскому урегулированию… Астанинский формат не привязан к месту проведения. Он был формально привязан к месту, потому что руководство Казахстана согласилось предоставить площадку для проведения международных встреч в устоявшемся формате.

Как объяснили свою позицию в МИДе Казахстана

Позже внешнеполитическое ведомство Казахстана выступило с комментарием в отношении отказа России, Турции и Ирану в переговорной площадке:

Формат был создан как дополнительная площадка для переговоров к Женевскому процессу и предназначался для решения конкретных практических задач по прекращению конфликта. В настоящее время его первоначальные цели – создание зон деэскалации, прекращение кровопролития между конфликтующими сторонами и предотвращение масштабного гуманитарного кризиса достигнуты.

Кроме того, политическая ситуация на Ближнем Востоке меняется, арабские страны восстанавливают отношения с Дамаском, который уже вернулся в Лигу арабских государств.

Братская нам Турецкая Республика намерена нормализовать отношения с дружественной Сирией. В этой связи постепенный выход Сирии из изоляции в регионе с твердой уверенностью можно расценивать как успешный результат усилий Астанинского процесса по Сирии

- утверждают в казахстанском МИДе.

А, может, вернемся?

Если со стороны участников Международных встреч по Сирии в Астанинском формате будет выражена коллективная просьба продолжить переговоры в Астане, Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления процесса в качестве жеста доброй воли с учетом хода переговоров на других площадках и ситуации в Сирии в целом

- говорится в комментарий МИД Казахстана.

То есть возможность снова сесть за стол переговоров в Астане остается, была бы добрая воля? Для представителей России, Турции и Ирана, вероятно, не принципиально, где заседать, а название можно сохранить, как это уже бывало в международной практике.

Для Казахстана же возобновление работы этой площадки - процесс затратный. Не исключено, что именно на это и намекает МИД, говоря о предусловиях возвращения переговоров в столицу Казахстана, ведь пока хозяин встреч получал лишь имиджевые дивиденды. Но вряд ли это вопрос финансового торга. Скорее всего, Казахстан, имеющий тесные контакты с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Оман, Катар и Кувейт), предоставивший их гражданам безвизовый режим, открывший с некоторыми из них прямое авиасообщение, поощряющий вливание арабских инвестиций в свою экономику, может поддержать их точку зрения и на сирийское урегулирование. Ведь не напрасно Канат Тумыш акцентировал внимание на "возвращении Сирии в арабскую семью".

Как бы то ни было, хочется верить, что за этими политическими экзерсисами дипломаты не забудут о самих сирийцах, которые продолжают жить в условиях разразившейся в стране гуманитарной катастрофы.