Поезд с пассажирами эвакуировали из-за пожара в Грузии

В пятницу вечером в центральной части Грузии загорелся поезд. Всех пассажиров эвакуировали, ни один из них не пострадал.

В Грузии в эти минуты эвакуируют пассажирский поезд, следовавший из Тбилиси в Озургети. Об этом сообщают 25 апреля местные средства массовой информации.

Причина эвакуации – пожар в одном из вагонов поезда. Возгорание случилось, когда состав проезжал один из городов в регионе Шида Картли.

Причина происшествия на данный момент не установлена. В АО "Грузинская железная дорога" случившееся пока никак не комментируют.

Согласно предварительной информации, в результате происшествия ни один человек не пострадал. Пассажиров обещают доставить в пункт назначения другим транспортном. Дополнительный поезд уже выехал на место ЧП.