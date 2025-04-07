Вестник Кавказа

Поезд с пассажирами эвакуировали из-за пожара в Грузии

Поезд с пассажирами эвакуировали из-за пожара в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В пятницу вечером в центральной части Грузии загорелся поезд. Всех пассажиров эвакуировали, ни один из них не пострадал.

В Грузии в эти минуты эвакуируют пассажирский поезд, следовавший из Тбилиси в Озургети. Об этом сообщают 25 апреля местные средства массовой информации. 

Причина эвакуации – пожар в одном из вагонов поезда. Возгорание случилось, когда состав проезжал один из городов в регионе Шида Картли.

Причина происшествия на данный момент не установлена. В АО "Грузинская железная дорога" случившееся пока никак не комментируют.

Согласно предварительной информации, в результате происшествия ни один человек не пострадал. Пассажиров обещают доставить в пункт назначения другим транспортном. Дополнительный поезд уже выехал на место ЧП.

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