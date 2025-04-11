Взрыв газа в Махачкале сегодня: есть раненые, они госпитализированы

Газ взорвался в жилом доме сегодня в Махачкале. Подробности и видео с места событий опубликовало МЧС Дагестана. В результате несколько человек попали в больницу.

ЧП с газом произошло сегодня ночью в Махачкале, рассказали в МЧС Дагестана.

События имели место быть в жилом доме высотой в 10 этажей, расположенном на улице Бейбулатова. Там взорвался газ. ЧП случилось на последнем этаже. К счастью, в результате взрыва пожар не возник.

В МЧС уточнили, что при взрыве были ранены двое. Оба пострадавших – совершеннолетние. Их отвезли на лечение в ожоговый центр Республиканской клинической больницы имени Вишневского.

Эвакуировать жильцов не понадобилось. Панельный дом не получил повреждений, если не считать двух выбитых оконных рам.

Последствия взрыва устраняли три десятка специалистов и 9 единиц техники.