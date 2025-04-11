Вестник Кавказа

Взрыв газа в Махачкале сегодня: есть раненые, они госпитализированы

Взрыв газа в Махачкале сегодня: есть раненые, они госпитализированы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Газ взорвался в жилом доме сегодня в Махачкале. Подробности и видео с места событий опубликовало МЧС Дагестана. В результате несколько человек попали в больницу.

ЧП с газом произошло сегодня ночью в Махачкале, рассказали в МЧС Дагестана.

События имели место быть в жилом доме высотой в 10 этажей, расположенном на улице Бейбулатова. Там взорвался газ. ЧП случилось на последнем этаже. К счастью, в результате взрыва пожар не возник.

В МЧС уточнили, что при взрыве были ранены двое. Оба пострадавших – совершеннолетние. Их отвезли на лечение в ожоговый центр Республиканской клинической больницы имени Вишневского.

Эвакуировать жильцов не понадобилось. Панельный дом не получил повреждений, если не считать двух выбитых оконных рам.

Последствия взрыва устраняли три десятка специалистов и 9 единиц техники.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1100 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Из Ирана в Дагестан отправился первый чартерный рейс

Из Ирана в Дагестан отправился первый чартерный рейс

Режим ЧС ввели в Махачкале

Режим ЧС ввели в Махачкале

Утреннее землетрясение произошло в Дагестане

Утреннее землетрясение произошло в Дагестане

Дагестанку наказали за помощь боевикам

Дагестанку наказали за помощь боевикам

Путин поздравил парламент Дагестана с 30-летием

Путин поздравил парламент Дагестана с 30-летием

Минсельхоз Дагестана получил нового руководителя

Минсельхоз Дагестана получил нового руководителя

Ветераны из Азербайджана приняли участие в форуме в Дагестане

Ветераны из Азербайджана приняли участие в форуме в Дагестане

Мечеть духовного центра в Дербенте облицуют мрамором из Греции

Мечеть духовного центра в Дербенте облицуют мрамором из Греции

Дожди отправили Махачкалу под воду

Дожди отправили Махачкалу под воду

Красота, скрытая в горах: 3 самых красивых озера Северного Кавказа

Красота, скрытая в горах: 3 самых красивых озера Северного Кавказа

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы