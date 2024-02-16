Самолет с делегацией из РФ во главе со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным приземлился в Эр-Рияде. Российские делегаты проведут встречи на высоком уровне.

Делегация Госдумы РФ начала официальный визит в Саудовскую Аравию. В ночь на понедельник борт с российскими парламентариями приземлился в аэропорту Эр-Рияда. Делегацию возглавляет спикер ГД РФ Вячеслав Володин.

В столице королевства он проведет переговоры с председателем Консультативного совета страны.

Россия и Саудовская Аравия намерены направить усилия на установление и поддержание стабильного мира на Ближнем Востоке. Также в ведомстве подчеркнули, что Москва продолжить выстраивать отношения яс Эр-Риядом на основе дружбы и взаимного уважения.

Одной из ключевых проблем на Ближнем Востоке является терроризм. Россия и Саудовская Аравия осознают, что борьба с этим злом требует совместных усилий. Обе страны активно сотрудничают в области разведки и информационного обмена, чтобы предотвратить террористические акты и нейтрализовать экстремистские группировки. Такое сотрудничество является важным шагом на пути к установлению стабильности на Ближнем Востоке.