Вестник Кавказа

Эр-Рияд: Саудовская Аравия с уверенностью смотрит на Россию

Эр-Рияд: Саудовская Аравия с уверенностью смотрит на Россию
© Фото: сайт Кремля
В Саудовской Аравии назвали Россию стратегическим партнером. Там добавили, что у Эр-Рияда и Москвы есть различные точки соприкосновения.

Руководитель Центра стратегических исследований Института дипломатических исследований Мансур Аль-Марзуки заявил, что Саудовская Аравия с уверенностью на Россию.

В интервью РИА Новости он отметил, что Эр-Рияд считает Москву своим стратегическим партнером в вопросах безопасности и стабильности.

"Саудовская Аравия с уверенностью смотрит на Россию и считает ее своим стратегическим партнером в вопросах стабильности и безопасности. Это для нас самое главное"

- Мансур Аль-Марзуки

Аль-Марзуки подчеркнул, что Россия и Саудовская Аравия имеют различные точки соприкосновения, однако, по его словам, решение вопросов безопасности и мира является главным на повестке дня.

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