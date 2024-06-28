Россия и арабский мир помогут друг другу дипломатией

Россия может выступить посредником в урегулировании конфликта в секторе Газа, а арабские государства - на Украине. Таков ключевой итог визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Эр-Рияд.

9 сентября глава МИД России Сергей Лавров принял участие в заседании стратегического диалога России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). У Москвы и стран региона очень много тем двусторонней повестки, включая сотрудничество в торговле, энергетике, инвестициях и даже ВПК. Однако немаловажную часть переговоров занимает решение глобальных конфликтов. Стороны могут предложить друг другу обмен посредническими услугами. Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар могут внести свой вклад в решение украинского кризиса, а Москва - в прекращение войны между Израилем и ХАМАС.

Посредничество по Газе

Конечно, в разрешении кризиса в Газе в авангард сейчас вышли США, Египет и Катар. Несколько раундов переговоров проведены в Дохе и Каире. Однако добиться прогресса при всем старании администрация Байдена не может. Израиль по-прежнему требует сохранения под своим контролем Филадельфийского коридора на границе с Египтом, а ХАМАС хочет полного вывода войск ЦАХАЛ из сектора Газа. Тель-Авив настолько упорен, что уже начал конфликтовать с Каиром. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорит, что уход ЦАХАЛ из коридора приведет к перевооружению и восстановлению ХАМАС - эти слова являются камнем в огород египетского президента Абдель Фаттаха Ас-Сиси. На сторону египетских властей встала Саудовская Аравия и вчерашний противник Каира - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Россия несколько раз принимала у себя представителей обеих палестинских фракций - и ХАМАС, и Палестинской национальной администрации. 1 сентября военный советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Роман Гофман прибыл в Москву для контактов по освобождению заложников в секторе Газа. Фактически, Израиль попросил Россию содействовать решению главной своей проблемы - возврата около 100 удерживаемых лиц из палестинского анклава, захваченных 7 октября 2023 года. Следовательно, у России есть рычаги влияния на ситуацию. В то же время в Израиле должны понять, что даже если Москва, в отличие от Госдепа, может найти общий язык с ХАМАС, позиция по созданию палестинского государства у нее более принципиальная, чем у Вашингтона.

Что сказал Лавров

На встрече с коллегами из ССАГПЗ Лавров подтвердил, что Россия и страны Залива выступают за начало практической работы по созданию Палестины в соответствии с резолюциями ООН. Кроме того, Лавров обратил внимание, что Израиль должен прекратить насилие не только в Газе, но и на Западном берегу реки Иордан, где с конца августа ЦАХАЛ ведет военную операцию.

"Особое внимание уделили международной обстановке, прежде всего положению на Ближнем Востоке с акцентом на ту трагедию, которая разворачивается на палестинских территориях: и в Газе, но не только, и также на западном берегу реки Иордан", - заявил Лавров.

Поездка Лаврова в Эр-Рияд не ограничилась заседанием министров России и ССАГПЗ. Там же глава МИД РФ провел встречу с наследным принцем КСА Мухаммедом бен Салманом, пригласив его на саммит БРИКС в Казани. Лавров сверил часы с генсеком Организации исламского сотрудничества и поговорил с коллегами из Индии и Бразилии.

Посредничество по Украине

Если Россия способна оказать влияние на ситуацию в Газе, то ее партнеры из Персидского залива являются потенциальными медиаторами по украинскому конфликту. ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия уже не раз участвовали в крупных обменах российскими и украинскими пленными. Последний обмен произошел при посредничестве ОАЭ. Катар рассматривался в качестве участника альтернативной зерновой сделки в составе России, Турции и ООН. Кроме того, лидеры ОАЭ и Катара после начала СВО посещали с визитом Россию и говорили о готовности внести вклад в мирное разрешение конфликта. В саудовской Джидде в минувшем году состоялся один из первых мирных саммитов по Украине, правда, без участия российской делегации.

9 сентября дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что именно Саудовская Аравия рассматривается в качестве одного из мест проведения второго "саммита мира" по Украине, если иметь в виду, что первый состоялся в Швейцарии. Саудиты и эмиратцы, кстати, отказались поставить подпись под швейцарским протоколом, составленном по "формуле Зеленского". Кандидатуру Эр-Рияда на проведение конференции поддерживают и некоторые западные страны. В частности, глава МИД Италии Антонио Таяни назвал КСА возможным организатором встречи. В интервью газете Foglio он заявил, что нужно внимательно изучить, удастся ли в ближайшие месяцы "организовать то, что может быть поворотным моментом".

Россия пока что не отдает приоритет какой-то одной стране. Лавров обратил внимание арабских коллег, что ни один из мирных планов не учитывает необходимость защиты русского языка на Украине. При этом ясно, что Москва предпочтет кандидатуру стран Глобального Юга, чем формально нейтральной Австрии или Швейцарии как переговорной площадки. На пленарном заседании ВЭФ Владимир Путин в числе потенциальных посредников назвал Индию и Бразилию. Обе страны, как и КСА, являются членами БРИКС. На саммите в Казани, как сказал сегодня секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, участники будут обсуждать инициативы по Украине. "У России на столе много различных мирных соглашений по Украине, все они на основе стамбульского варианта", - отметил Шойгу.

Несмотря на конкуренцию, у стран Залива остаются неплохие шансы утвердить себя в роли не только тактических посредников для обмена пленными, но и выступить в качестве медиаторов по полноценному решению украинского конфликта. У Саудовской Аравии есть все возможности для этого. КСА - ведущая мусульманская страна, член G20, имеющий тесные связи как с Западом, так и с Востоком. Россия уже несколько раз говорила о готовности к миру.

Когда к этому будет готов Запад, пока неясно. Однако намеки на усталость от конфликта периодически проскальзывают, причем не только в СМИ, но и на официальном уровне. Недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что "настал момент для дискуссий о том, как ускорить завершение военного конфликта на Украине".