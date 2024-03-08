Вестник Кавказа

Лавров провел переговоры в Эр-Рияде с главой МИД Саудовской Аравии

Главы МИД России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Фейсал Бен Фархан
© Фото: Telegram-канал МИД России
Глава российского МИД пообщался сегодня с саудовским коллегой и генсеком ССАГПЗ. Обе встречи прошли в столице королевства.

В понедельник, 9 сентября, состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом, а также с генсеком ССАГПЗ Джасемом аль-Будейви.

В ходе переговоров с генсеком ССАГПЗ руководитель российского министерства отметил, что развитие отношений с государствами Персидским залива остается важным приоритетом для РФ в экономическом, торговом и технологическим плане.

Он добавил, что диалог России с ССАГПЗ – актуальный формат, позволяющий сверять часы по ключевым вопросам.

Со своей стороны, аль-Будейви заметил, что намерен обсудить с главой МИД РФ целый ряд вопросов, включая перспективы развития взаимоотношений.

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