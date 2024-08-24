Грозный и Джидду связал прямой регулярный рейс

Иностранный перевозчик начал выполнять авиарейсы между Грозным и Джиддой. Открытие новой полосы в аэропорту Чечни позволит расширить сеть международных рейсов.
Авиакомпания Таджикистана Somon Air связала Чечню и Саудовскую Аравию, передает ТАСС.
Прямой регулярный рейс позволяет добраться из Грозного в Джидду. Ранее Somon Air не работала с грозненской авиагаванью.
"Джидда - важное направление для нас, так как в первую очередь это создает удобство и комфорт для паломников в святые места Саудовской Аравии. На начальном этапе рейсы будут выполняться раз в неделю по вторникам"
– директор аэропорта Альви Шахгириев
Когда в авиагавани появится новая ВПП, откроются возможности для запуска новых рейсов - в Китай, Таиланд, поделился он. Также станет больше авиарейсов в города Узбекистана.