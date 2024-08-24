Вестник Кавказа

Грозный и Джидду связал прямой регулярный рейс

Грозный и Джидду связал прямой регулярный рейс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иностранный перевозчик начал выполнять авиарейсы между Грозным и Джиддой. Открытие новой полосы в аэропорту Чечни позволит расширить сеть международных рейсов.

Авиакомпания Таджикистана Somon Air связала Чечню и Саудовскую Аравию, передает ТАСС.

Прямой регулярный рейс позволяет добраться из Грозного в Джидду. Ранее Somon Air не работала с грозненской авиагаванью.

"Джидда - важное направление для нас, так как в первую очередь это создает удобство и комфорт для паломников в святые места Саудовской Аравии. На начальном этапе рейсы будут выполняться раз в неделю по вторникам"

– директор аэропорта Альви Шахгириев

Когда в авиагавани появится новая ВПП, откроются возможности для запуска новых рейсов - в Китай, Таиланд, поделился он. Также станет больше авиарейсов в города Узбекистана.

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