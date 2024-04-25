Вестник Кавказа

Эр-Рияд пригласили на саммит БРИКС в Казани

Эр-Рияд пригласили на саммит БРИКС в Казани
© Фото: саудовское информагентство SPA
Сергей Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии. Стороны обсудили подготовку к проведению саммита БРИКС в Казани.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Об этом рассказал сам руководитель ведомства.

Министр заявил, что стороны поговорили о подготовке к проведению саммита БРИКС в Казани. Наследный принц КСА подчеркнул, что получил приглашение в столицу Татарстана.

"Наследный принц Мухаммед бен Сальман имеет приглашение, и мы сегодня на встрече с ним это обсуждали, обсуждали подготовку к саммиту, и я уверен, что это будет успешное мероприятие"

- Сергей Лавров

Напомним, саммит стран-членов БРИКС пройдет с 22 по 24 октября в Казани. Россия с 1 января текущего года председательствует в объединении.

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