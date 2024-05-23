Вестник Кавказа

Военные советники США прибыли в Армению – СМИ

Минобороны Армении
© Фото: официальный сайт Минобороны Армении
Американские представители помогут Минобороны Армении отойти от российской модели. Они также поспособствуют координации деятельности министерства с США.

Соединенные Штаты направили своих советников в министерства обороны целого ряда стран, включая Армению, по запросу местных властей.

Ожидается, что работа американских представителей будет заключаться в том, чтобы увести эти ведомства от российской модели и сделать их совместимыми с силами США, передает портал Intelligence Online.

В материале также сказано, что эту "операцию проводит частная структура". Она должна будет подготовить будущие закупки для реформированных армии.

В публикации подчеркивается, что американские советники также отправились в Молдову, Украину и балканские страны.

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