Вестник Кавказа

Министр обороны Армении встретился с главой Военного комитета ЕС

Министр обороны Армении встретился с главой Военного комитета ЕС
© Фото: Минобороны Армении
Глава армянского Минобороны совершил ряд встреч в рамках рабочего визита в Брюссель. В том числе Сурен Папикян провел переговоры с главой Военного комитета Евросоюза. Вошли в программу визита и беседы с представителями европейской дипломатии.

Сотрудничество Армении с Евросоюзом в области обороны стало ключевой темой встречи министра обороны РА Сурена Папикяна с председателем Военного комитета ЕС, фото со встречи с Робертом Бригером распространило МО РА.

В ходе беседы, которая была организована в рамках Шуманского форума по безопасности и обороне, Папикян и Бригер договорились развивать двустороннее сотрудничество в сферах, представляющих интерес для обеих сторон.

Кроме того, Папикян рассказал представителю ЕС о том, как идет реформирование ВС Армении.

В повестку встречи также вошли различные аспекты региональной безопасности.

Аналогичную повестку армянский министр обсудил и на переговорах с замгенсека Европейской службы внешних связей (ЕСВС) Чарльзом Фризом. Провел он встречу и с управляющим директором ЕСВС по Восточной Европе Михаэлем Зибертом. Кроме того, армянский политик пообщался и с главой европейского комитета по безопасности Дельфин Пронк.

Кроме того, накануне Папикян встречался с вице-премьером Бельгии. В ходе переговоров с Давидом Кларинвалем, помимо оборонного сотрудничества, рассматривалось взаимодействие в рамках ЕС и НАТО.

В программу визита армянского министра вошло и посещение компании "Джон Кокерилл", занимающейся военной техникой.

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