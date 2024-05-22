Вестник Кавказа

Министр обороны Армении отправился с визитом в Брюссель

Министр обороны Армении отправился с визитом в Брюссель
© Фото: Минобороны Армении
Глава Минобороны Армении поехал в Брюссель. Какие переговоры запланированы у Сурена Папикяна в столице ЕС – не сообщается.

Армянская делегация, возглавляет которую министр обороны Сурен Папикян, отправилась в Брюссель. Такое сообщение распространило Минобороны Армении.

В нем уточняется, что глава ведомства совершает рабочий визит.

Иные детали, например, относительно программы или повестки визита, не сообщаются.

Другие подробности поездки не сообщаются.

Напомним, Брюссель считается столицей Евросоюза, так как именно в столице Бельгии находится штаб-квартира Еврокомиссии и Совета ЕС. Кроме того, в Брюсселе действует штаб-квартира НАТО.

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