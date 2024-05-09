Пашинян полным ходом тянет Армению в НАТО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с заместителем руководителя Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвидом Коэном 21 мая. Центральной темой переговоров стали вопросы двустороннего сотрудничества.

Заигрывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Западом перешли уже на уровень открытых действий к интеграции в НАТО. Не успели эксперты осмыслить встречу главы армянского правительства с председателем Еврокомиссии и госсекретарем США, как в Ереван приехали представители американской разведки.

Накануне Никол Пашинян принял у себя заместителя руководителя Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвида Коэна. В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.

"Были обсуждены вопросы как двусторонней повестки Армения-США, так и международной повестки", – говорится на сайте премьер-министра.

О чем конкретно говорили два политика, остается только гадать. Очевидно, что Никол Пашинян все больше начинает полагаться на силовые структуры и гарантии безопасности западных стран. Визит представителей ЦРУ в Армению – явление не исключительное. В июле 2022 года в республику без всякого анонса прибыл сам глава ЦРУ Уильям Бернс. Но как и сейчас, никакой информации о деталях тех переговоров не было.

О возможном характере и содержании переговоров можно судить лишь по контексту. А их два. Первый – события на Украине. Второй – обида Еревана на Москву за события в Карабахе.

После 24 февраля 2022 года стремление США выдавить Россию из зон ее традиционных интересов стало еще более отчетливее. Для этой цели используется в том числе Армения. Выдавливая Россию из Армении, американцы лишают Москву влияния на Южном Кавказе. Именно в Армении позиции России в СНГ были наиболее крепкими. В республике располагается 102-й российская военная база, а энергосистема страны и многие важные сектора экономики контролируются российскими компаниями.

Для Армении сотрудничество с Западом стало возможным после Второй Карабахской войны. Оказавшись в ситуации поражения и отсутствия поддержки со стороны ОДКБ/России, Никол Пашинян и его соратники свалили всю вину на Кремль. Особенно эта "обида" стала проявляться во время приграничных столкновений с Азербайджаном с 2021 года, во время "блокады" Лачинского коридора и возвращения Карабаха в состав Азербайджана осенью 2023 года.

Лично для Никола Пашиняна "обида на Россию" – не причина его сближения с Западом, а лишь повод, ведь армянский премьер до мозга костей прозападный политик. Он допускал выход из ЕАЭС и говорил о европейских перспективах еще до того, как возглавил правительство, просто сейчас эти европейские перспективы стали возможными.

После разрешения территориального спора с Азербайджаном Армения больше не нуждается в присутствии в российских миротворцев на своей территории и членстве в ОДКБ. Миротворцы уже покинули республику. Кроме того, Никол Пашинян допустил выход Еревана из ОДКБ.

В настоящее время премьер-министру Армении осталось устранить последнюю помеху на пути к евроинтеграции. Из-за его решения вернуть Азербайджану четыре оккупированных села в Ереване почти на каждодневной основе проходят протесты. Как только наступит стабильность, он сможет начать делать новые шаги по направлению к Западу. Хотя даже протесты не мешают властям Армении сохранять контакты с США, ЕС и НАТО. Недавно глава Минобороны Армении Сурен Папикян и посол США Кристина Куинн подписали договор о противодействии распространению оружия массового уничтожения.

Реакция России на последние новости оказалась более чем жесткой. Армения обязана предоставить России четкий ответ и дезавуировать информацию о военно-политических соглашениях с США и Европейским союзом, заявила на пресс-конференции официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова. По ее словам, Россия не удивится, если подтвердится информация, что на встрече в Брюсселе от 5 апреля были утверждены планы замены российской базы и пограничников Армении специалистами из стран Запада, а также перенаправление критически важной инфраструктуры под контроль Запада. Захарова добавила, что страны Запады направляют все усилия на то, чтобы разжигать конфликты среди стран Южного Кавказа, приписывая Армении роль инструмента для потенциального развязывания новой "войны" в регионе.