Премьер Армении провел переговоры с ЦРУ

Никол Пашинян обсудил вопросы армяно-американских отношений и мировую повестку с заместителем главы ЦРУ.
Глава правительства Республики Армения Никол Пашинян заявил, что у него состоялась встреча с представителями Центрального разведывательного управления США. Американскую делегацию возглавлял замглавы ведомства Дэвид Коэн.
"Я принял делегацию, возглавляемую заместителем директора Центрального разведывательного управления США Дэвидом Коэном"
– Никол Пашинян
Как сообщил премьер, на встрече поднимались вопросы, которые касаются двусторонних отношений Армении и США.
Также представители властей обсудили глобальные мировые проблемы.