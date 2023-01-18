Вестник Кавказа

Премьер Армении провел переговоры с ЦРУ

Премьер Армении провел переговоры с ЦРУ
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Никол Пашинян обсудил вопросы армяно-американских отношений и мировую повестку с заместителем главы ЦРУ.

Глава правительства Республики Армения Никол Пашинян заявил, что у него состоялась встреча с представителями Центрального разведывательного управления США. Американскую делегацию возглавлял замглавы ведомства Дэвид Коэн.

"Я принял делегацию, возглавляемую заместителем директора Центрального разведывательного управления США Дэвидом Коэном"

– Никол Пашинян

Как сообщил премьер, на встрече поднимались вопросы, которые касаются двусторонних отношений Армении и США.

Также представители властей обсудили глобальные мировые проблемы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1765 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ереван назвал успехом отказ от России

Ереван назвал успехом отказ от России

Правящая партия не намерена обсуждать вопрос импичмента премьеру Армении

Правящая партия не намерена обсуждать вопрос импичмента премьеру Армении

Посол Армении обсудила в США мирный процесс с Азербайджаном

Посол Армении обсудила в США мирный процесс с Азербайджаном

Лидер протестов предупредил власти Армении о начале интенсивной борьбы

Лидер протестов предупредил власти Армении о начале интенсивной борьбы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы