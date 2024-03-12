Путин и Пашинян согласовали вывод пограничников РФ из Армении

Российские пограничники покинут несколько регионов Армении, решение согласовано накануне лидерами РФ и Армении. По просьбе Еревана, российские военнослужащие останутся на границе Армении с Ираном и Турцией.

Вечером 8 мая президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры, в ходе которых было согласовано решение о прекращение деятельности российских пограничников в ряде регионов Армении, рассказал сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пашинян сказал, что сегодня в связи с изменившимися условиями такой потребности больше нет, поэтому президент Путин согласился, и вывод наших военных, пограничников был согласован"

– Песков

Сотрудники погранвойск РФ продолжат нести службу на границе Армении с Ираном и Турцией, об этом попросила армянская сторона, добавил представитель Кремля.

Как сообщил глава правящей фракции парламента Армении Айк Конджорян, российские военные покинут следующие области: Сюникскую, Тавушскую, Гегаркуникскую, Араратскую и Вайоцдзорскую. Посты российских пограничников в этих регионах были установлены по просьбе Еревана в конце 2020 года.

Кроме того, российские погранвойска выводятся из аэропорта "Звартноц" в Ереване. В марте 2024 года армянское руководство сообщило, что страна будет самостоятельно следить за безопасностью на территории главных воздушных ворот Армении.