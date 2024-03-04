Армения попросила Россию из Звартноца

Никол Пашинян сообщил, что армянские пограничники будут нести службу в аэропорту Звартноц без участия России. Они обратились с письмом к дислоцированным погранвойскам РФ. Премьер назвал и точную дату вывода российских пограничников из воздушной гавани.

Армянский премьер Никол Пашинян в ходе пресс-конференции рассказал о ситуации вокруг присутствия российских пограничников в ереванском аэропорту Звартноц.

Он заявил, что погранвойска Армении уже проинформировали дислоцированных в республике российских коллег, что служба в воздушной гавани продолжится без их участия.

Глава правительства отметил, что армянские пограничники выразили благодарность погранвойскам России за службу и за помощь в обеспечении безопасности и пограничном контроле.

Кроме того, Пашинян озвучил и точную дату, когда российские пограничники покинут Звартноц. Это произойдет 1 августа 2024 года.

Тем временем, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва получило ведомственное письмо из Еревана о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц.

"Там, действительно, ведомственное письмо было получено на этот счет. И по линии ведомств сейчас осуществляются контакты. Большего я сейчас сказать не могу"

- Дмитрий Песков

Пресс-секретарь при этом подчеркнул, что контакты на всех возможных уровнях будут продолжаться.