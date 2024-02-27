Вестник Кавказа

Москва уведомлена о выводе российских пограничников из аэропорта Еревана – Мирзоян

Москва уведомлена о выводе российских пограничников из аэропорта Еревана – Мирзоян
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ереван поставил Москву в известность о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц, заявил глава МИД Армении. Арарат Мирзоян убежден, что такого уведомления, в соответствии с предыдущими договоренностями, будет достаточно для решения вопроса.

Армения выразила благодарность России за несение российскими пограничниками службы в аэропорту Еревана Звартноц и уведомила ее об отсутствии теперь необходимости в них, такое заявление сделал глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

По словам дипломата, Москва поставлена в известность о том, что армянская сторона приняла решение отказаться от российских пограничников в аэропорту Еревана.

"Изначально участие российских пограничников на ряде пограничных пунктов, в том числе, аэропорту, было задумано в качестве содействия Армении, только обретшей независимость"

– министр

Мирзоян напомнил, что изначально планировалось, что, как только Армения окрепнет, она сможет самостоятельно контролировать обстановку в столичном аэропорту.

"И теперь мы считаем, что Армения имеет в институциональном плане возможности самостоятельно осуществлять погранконтроль, и поставила об этом в известность Россию. Полагаю, что этого будет достаточно для России, и вопрос таким образом решится"

– глава МИД Армении

Министр уточнил, что подразумевается следующее: Армения отныне будет сама полностью осуществлять полномочия по погранконтролю в Звартноце.

"Мы поставили в известность Россию, что в осуществлении пограничной службы в аэропорту "Звартноц" больше не чувствуем необходимости участия, содействия российской стороны и, конечно, поблагодарили"

– Мирзоян

Кто охраняет границы Армении?

Напомним, согласно договору от 1992 года, границы Армении с Турцией и Ираном охраняют российские пограничники Погрануправления ФСБ. КПП российских пограничников также действует в аэропорту Еревана, однако он не упоминается в документе.

Контроль на границе Армении с Азербайджаном и Грузией осуществляют армянские пограничники.

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