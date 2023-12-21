Вестник Кавказа

Военно-Грузинская дорога открылась для всех

Военно-Грузинская дорога открылась для всех
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинские дорожные службы расчистили Военно-Грузинскую дорогу от снежных завалов, она открылась для всех видов транспорта в штатном режиме.

Интенсивный работы по очистке полотна Военно-Грузинской дороги, проведенные грузинской стороной, позволили открыть транспортную артерию для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение для всех видов автотранспорта, на участке "Владикавказ - н.п. Ларс" в обоих направлениях"

- МЧС Северной Осетии

Движение грузового транспорта по дороге из-за непогоды было ограничено сегодня с 08:00 мск, напоминает "Интерфакс".

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