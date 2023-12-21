Две тысячи грузовиков штурмуют Верхний Ларс

Проезда через КПП «Верхний Ларс» ждут почти 2 тыс грузовиков. В настоящее время погодные ограничения на проезд отсутствуют.
Немногим менее двух тысяч большегрузов ждут очереди на проезд через КПП «Верхний Ларс».
По данным ЦОДД Северной Осетии, движение транспорта к границе с Грузией открыта.
«Всего с российской стороны въезда в Грузию во вторник утром ожидают 1 863 грузовых автомобиля»
– ЦОДД Северной Осетии
Напомним, что военно-грузинская – единственная дорога, связывающая Грузию и РФ.
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