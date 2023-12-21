Вестник Кавказа

Две тысячи грузовиков штурмуют Верхний Ларс

Две тысячи грузовиков штурмуют Верхний Ларс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проезда через КПП «Верхний Ларс» ждут почти 2 тыс грузовиков. В настоящее время погодные ограничения на проезд отсутствуют.

Немногим менее двух тысяч большегрузов ждут очереди на проезд через КПП «Верхний Ларс».

По данным ЦОДД Северной Осетии, движение транспорта к границе с Грузией открыта.

«Всего с российской стороны въезда в Грузию во вторник утром ожидают 1 863 грузовых автомобиля»

– ЦОДД Северной Осетии

Напомним, что военно-грузинская – единственная дорога, связывающая Грузию и РФ.

 

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