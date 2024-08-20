Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву

Президент России Владимир Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения и высоко оценил ее вклад в развитие союзнических отношений с Россией.
Российский лидер Владимир Путин направил первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравление с днем рождения.
Глава российского государства обратил внимание на высокий авторитет, которым Мехрибан Алиева по праву пользуется среди своих соотечественников и за рубежом.
"В России ценят Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах"
– Путин
Президент отметил, что с теплом вспоминает прошедшее недавно общение в Баку.
"Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Прошу передать сердечный привет Ильхаму Гейдаровичу и всем членам Вашей семьи"
– Путин