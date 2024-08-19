Мехрибан Алиева приняла участие в празднике, устроенном для детей Фондом Гейдара Алиева

Мехрибан Алиева и Лейла Алиева приняли участие в праздничном мероприятии, организованном Фондом Гейдара Алиева для детей, нуждающихся в особой заботе.

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Лейла Алиева сегодня приняли участие в программе развлечений и отдыха, которая была организована Фондом для детей, лишенных родительского попечения и нуждающихся в особой заботе, а также детей шехидов.

Мехрибан Алиева и Лейла Алиева побеседовали с участниками мероприятия, узнали их мнение о нем, а также сделали совместное фото. Дети, живущие в детских домах, Центре реабилитации детей с синдромом Дауна и школе-интернате интеграционного обучения, поделились своими впечатлениями, рассказали, что нашли здесь новых друзей, поведали об играх, в которых они участвовали, и о развлекательных аттракционах.

Во время мероприятия, которое проходило в зоне отдыха Dalga Beach, Мехрибан Алиева и Лейла Алиева ознакомились с выставкой работ, созданных воспитанниками детских домов и школ-интернатов, и порисовали вместе с детьми. Ребята подарили свои рисунки Мехрибан Алиевой. Во время события Мехрибан Алиева также встретилась с детьми шехидов и воспитанниками детского дома, у которых сегодня день рождения, и поздравила их.

В жаркий летний день 26 августа ребята поплавали в бассейне, поучаствовали в танцах, которые организовали аниматоры. Они также рисовали и играли, принимали участие в развлечениях в зоне Face Art и других зонах отдыха, показали свои умения.

После состоялся совместный обед, за которым дети снова пережили радостные мгновения: Мехрибан Алиева разрезала и передала тем, у кого сегодня день рождения, торт.

На празднике выступали любимые герои сказок и персонажи книг. Событие украшали сценки, зажигательные песни и танцы.

По завершении мероприятия всем детям в память вручили подарки от Фонда Гейдара Алиева.