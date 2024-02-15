Владимир Путин оценил дизайнерский ростовский бушлат

На выставке, которая проходила в рамках форума АСИ "Сильные идеи для нового времени", президент России Владимир Путин примерил ростовский бушлат бренда "ДНК", и остался доволен его качеством и дизайном – президент согласился оставить его себе.

Президент РФ Владимир Путин по достоинству оценил бушлат ростовского бренда "ДНК", сообщает в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ от Ростовской области Екатерина Стенякина.

"Ростовская область всегда была одним центров легкой промышленности и модной индустрии в стране. Здесь появилась и работает Gloria Jeans, БТК-текстиль. Хлопковая ткань, которую выпускали на ХБК в городе Шахты, была занесена в книгу рекордов Гинесса, как самая белая ткань в мире"

- Екатерина Стенякина

Свою коллекцию президенту показала Ольга Коваленко - создательница бренда одежды "ДНК". Кроме того, она предложила Путину примерить одну из последних моделей одежды. Это был бушлат, который президенту понравился, и на предложение представительницы фирмы забрать его в качестве подарка он согласился, пишет депутат.

"Безусловно, для Ольги и ее компании это событие - успех и своеобразный знак качества. А для меня, как для жительницы Ростовской области, это еще один повод для гордости за Дон!"

- Екатерина Стенякина

Ростовский депутат отмечает, что очень многие гости Ростовской области просят показать им магазины местных дизайнеров, потому что это действительно красивая, модная и качественная одежда.

Кстати, цена бушлата, подаренного президенту, весьма демократична – такие модели стоят от 12 до 30 тысяч рублей, отмечает Екатерина Стенякина.