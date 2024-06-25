Вестник Кавказа

В Волгоградской области будут развивать животноводство

В Волгоградской области будут развивать животноводство
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже до конца текущего 2024 года власти Волгоградской области направят более 440 миллионов рублей на развитие животноводства и молочной отрасли – средства в виде субсидий на стимулирование получат местные предприятия.

Власти Волгоградской области планируют и дальше активно развивать молочное животноводство, для чего поддержат местных животноводов почти полумиллиардом рублей, сообщает пресс-служба региональной администрации.

"В 2024 году на поддержку животноводства запланировано порядка 442,5 млн рублей, в том числе на субсидии за реализованное молоко направлено более 262 млн рублей"

- администрация Волгоградской области

Также значительная часть дотаций будет направлена на стимулирование молочного производства, выплаты за содержание племенного маточного поголовья и закупку молодняка крупного рогатого скота, передает "Интерфакс".

Сейчас в регионе животноводством заняты около 800 сельхозорганизаций и фермерских хозяйств, также в области работают около 100 тыс личных подсобных хозяйств, занятых в этой сфере – в минувшем году в области произвели 589,1 тыс т молока и 219 тыс т говядины, что вывело регион в лидеры мясомолочной промышленности страны.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
945 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кубань собрала около 12 миллионов тонн зерна

Кубань собрала около 12 миллионов тонн зерна

Аграрный прорыв: в России стали по-новому вносить удобрения

Аграрный прорыв: в России стали по-новому вносить удобрения

Краснодарский край экспортировал тонны зерна за границу

Краснодарский край экспортировал тонны зерна за границу

Безработица на Кубани упала до 2%

Безработица на Кубани упала до 2%

Чайные плантации в Сочи пройдут реконструкцию

Чайные плантации в Сочи пройдут реконструкцию

Дербентский завод нарастил производство игристых вин на 43%

Дербентский завод нарастил производство игристых вин на 43%

Клубника с опасными пестицидами попала в Россию из Армении

Клубника с опасными пестицидами попала в Россию из Армении

Кубанский агроконцерн перевел свою технику на &quot;удаленку&quot;

Кубанский агроконцерн перевел свою технику на "удаленку"

Первые восемь агроклассов заработают на Ставрополье в этом году

Первые восемь агроклассов заработают на Ставрополье в этом году

Россия и Азербайджан подписали Соглашение о сотрудничестве по карантину растений

Россия и Азербайджан подписали Соглашение о сотрудничестве по карантину растений

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы