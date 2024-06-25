В Волгоградской области будут развивать животноводство

Уже до конца текущего 2024 года власти Волгоградской области направят более 440 миллионов рублей на развитие животноводства и молочной отрасли – средства в виде субсидий на стимулирование получат местные предприятия.

Власти Волгоградской области планируют и дальше активно развивать молочное животноводство, для чего поддержат местных животноводов почти полумиллиардом рублей, сообщает пресс-служба региональной администрации.

"В 2024 году на поддержку животноводства запланировано порядка 442,5 млн рублей, в том числе на субсидии за реализованное молоко направлено более 262 млн рублей"

- администрация Волгоградской области

Также значительная часть дотаций будет направлена на стимулирование молочного производства, выплаты за содержание племенного маточного поголовья и закупку молодняка крупного рогатого скота, передает "Интерфакс".

Сейчас в регионе животноводством заняты около 800 сельхозорганизаций и фермерских хозяйств, также в области работают около 100 тыс личных подсобных хозяйств, занятых в этой сфере – в минувшем году в области произвели 589,1 тыс т молока и 219 тыс т говядины, что вывело регион в лидеры мясомолочной промышленности страны.