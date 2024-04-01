Вестник Кавказа

Волгоградская область вернет себе туристическую славу

Волгоградская область вернет себе туристическую славу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристические проекты Волгоградской области получат дополнительный стимул к развитию – власти намерены направить на их развитие дополнительные средства в размере почти 600 миллионов рублей.

Волгоградская область в нынешнем 2024 году направит из федерального и регионального бюджетов 595 млн рублей на обустройство туристической инфраструктуры, сообщает пресс-служба региональной администрации.

На часть этих средств в размере 325,6 млн рублей будут построены модульные гостиницы и базы отдыха в Среднеахтубинском, Иловлинском, Калачевском районах, а также в Волжском и Волгограде, передает "Интерфакс".

Еще 104,4 млн рублей власти области потратят на создание туристской инфраструктуры региона, которой все чаще интересуются туристы – сейчас область предоставляет им 285 одно- и многодневных маршрутов - 174 тура, однако средств размещения для этого явно не хватает: по области работают всего 411 гостиниц и отелей, не хватает и объектов общепита, насчитывающих около 2 тыс кафе и ресторанов.

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