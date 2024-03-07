Вестник Кавказа

В Волгоградской области начался пожароопасный сезон

В Волгоградской области начался пожароопасный сезон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С приходом настоящей весны для жителей Волгоградской области настал пожароопасный сезон – для них теперь под запретом любые костры в лесах, поскольку засушливая погода, которая характерна для региона, способствует возникновению пожаров.

В Волгоградской области начался пожароопасный сезон, сообщило в своем Telegram-канале Главное управление МЧС по Волгоградской области.

"1 апреля в Волгоградской области введен период пожароопасного сезона, который продлится до 31 октября"

- Telegram-канал МЧС региона

Ограничения будут довольно жесткими – будет запрещено пользоваться открытым огнем и разводить костры не только в лесах, но и в местах активного отдыха у воды, поскольку засушливая погода способствует возгоранию камыша. Спасатели также предупредили жителей о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", минувшим летом воздух в Волгоградской области прогревался до 42 градусов тепла, такой температурный скачок сопровождался многочисленными природными пожарами.

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