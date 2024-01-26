Большая вода ждет Юг России

Весна вступает в свои права - уже в ближайшее время в Воронежской и Ростовской областях возможны подтопления из-за вскрытия рек, предупредили спасатели.

Уже на этой неделе в Воронежской и Ростовской областях на Юге России возможны подтопления – причиной катаклизмов могут стать реки, освобождающиеся ото льда, предупреждает на своем сайте Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

"По многолетним наблюдениям в первой декаде марта происходит вскрытие рек Воронежской и Ростовской областях, где повышаются риски подтоплений объектов инфраструктуры на пониженных участках местности"

- ВНИИ ГОЧС

Нестабильности природе добавили и затяжные оттепели в Центральном и Северо-Западном федеральных округах – лед на реках и озерах ослаб, а это повышает риски провалов под лед людей и техники, добавили спасатели.

Напомним, еще в январе "Вестник Кавказа" писал о том, что подтопление может настичь жителей Кубани и Крыма, его причиной может стать таяние снега, за которым последуют паводки – о высоком риске подтопления объектов инфраструктуры, схода оползней и селевых потоков тоже предупредил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.