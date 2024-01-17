Вестник Кавказа

Ночной дождь затопил Краснодар

Дождь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Продолжительный ливень подтопил участки на дорогах в Краснодаре. Прогнозируется, что днем осадки продолжатся. Помимо дождя, в городе также пройдет снег.

Коммунальщики Краснодара приступили к ликвидации последствий ночного ливня, подтопившего городские дороги. Сообщается, что подтопления были зафиксированы на восьми дорожных участках.

«В настоящее время водооткачивающая техника работает на следующих участках улично-дорожной сети, где отсутствует ливневая канализация»

– пресс-службе мэрии города.

Далее отмечается, что на местах коммунальщикам помогает порядка двух десятков единиц техники.

Также синоптики прогнозируют продолжение дождей, не исключен мокрый снег. На дорогах будет скользко.

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