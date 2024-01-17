Ночной дождь затопил Краснодар

Продолжительный ливень подтопил участки на дорогах в Краснодаре. Прогнозируется, что днем осадки продолжатся. Помимо дождя, в городе также пройдет снег.
Коммунальщики Краснодара приступили к ликвидации последствий ночного ливня, подтопившего городские дороги. Сообщается, что подтопления были зафиксированы на восьми дорожных участках.
«В настоящее время водооткачивающая техника работает на следующих участках улично-дорожной сети, где отсутствует ливневая канализация»
– пресс-службе мэрии города.
Далее отмечается, что на местах коммунальщикам помогает порядка двух десятков единиц техники.
Также синоптики прогнозируют продолжение дождей, не исключен мокрый снег. На дорогах будет скользко.