Кубань снабдила Россию почти полумиллионом тонн овощей и фруктов

Кубань в прошлом году отправила масштабное количество овощной и фруктовой продукции в несколько регионов. Общий объем транспортированных товаров составил 435 тыс тонн. Такую информацию рассказали в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
В частности, Краснодарский край отправил яблоки, томаты, клубнику, картофель и прочее.
"Основное количество плодоовощной продукции, перемещенной по территории Российской Федерации составили фрукты: яблоки свежие, слива свежая, клубника свежая. Из овощной продукции: томаты свежие, огурцы свежие, картофель продовольственный, зеленые культуры. Транспортировка плодов и овощей осуществлялась в Астраханскую, Волгоградскую, Кемеровскую области, Ханты-Мансийский автономный округ"
- Южное межрегиональное управление Россельхознадзора
Ведомство уточняет, что вся продукция прошла санитарный контроль и имела соответствующие документы.