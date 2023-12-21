Кубань снабдила Россию почти полумиллионом тонн овощей и фруктов

В прошлом году Краснодарский край отправил почти полмиллиона фруктов и овощей в другие регионы страны. Их транспортировали в несколько областей России.

Кубань в прошлом году отправила масштабное количество овощной и фруктовой продукции в несколько регионов. Общий объем транспортированных товаров составил 435 тыс тонн. Такую информацию рассказали в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В частности, Краснодарский край отправил яблоки, томаты, клубнику, картофель и прочее.

"Основное количество плодоовощной продукции, перемещенной по территории Российской Федерации составили фрукты: яблоки свежие, слива свежая, клубника свежая. Из овощной продукции: томаты свежие, огурцы свежие, картофель продовольственный, зеленые культуры. Транспортировка плодов и овощей осуществлялась в Астраханскую, Волгоградскую, Кемеровскую области, Ханты-Мансийский автономный округ"

- Южное межрегиональное управление Россельхознадзора

Ведомство уточняет, что вся продукция прошла санитарный контроль и имела соответствующие документы.