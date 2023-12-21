Курорты Краснодарского края подняли цены на 20%

Отели Краснодарского края уже повысили цены на отдых в 2024 году, ближе к лету стоимость отдыха возрастет еще, предупреждают в РСТ.
«По данным онлайн-платформы Travelline, курорты Краснодарского края на будущее лето бронируются сейчас в среднем почти на 40% активнее, чем в январе прошлого года»
– РСТ
Спрос зимой на летние туры вызван желание туристов сэкономить. При этом цены на отдых уже поднялись относительно прошлогодних.
«Цены на туры в Краснодарский край по разным объектам выросли от 5% до 20%. Всем очевидно, что с приближением высокого сезона они продолжат расти»
– туроператор «Алеан»
Наиболее востребованы сегодня путевки на лето 2024 года в Анапу, Сочи, Геленджик.
По оценкам компании «Дельфин», летний отдых подорожал на 19%, по данным Travelline - в среднем на 20%.