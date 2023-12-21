Курорты Краснодарского края подняли цены на 20%

В рамках раннего бронирования летний тур в Краснодарской край можно приобрести на 20% дороже, чем прошлым летом. Ближе к отпускному сезону цены на отдых на Черном море вырастут еще.

Отели Краснодарского края уже повысили цены на отдых в 2024 году, ближе к лету стоимость отдыха возрастет еще, предупреждают в РСТ.

«По данным онлайн-платформы Travelline, курорты Краснодарского края на будущее лето бронируются сейчас в среднем почти на 40% активнее, чем в январе прошлого года»

– РСТ

Спрос зимой на летние туры вызван желание туристов сэкономить. При этом цены на отдых уже поднялись относительно прошлогодних.

«Цены на туры в Краснодарский край по разным объектам выросли от 5% до 20%. Всем очевидно, что с приближением высокого сезона они продолжат расти»

– туроператор «Алеан»

Наиболее востребованы сегодня путевки на лето 2024 года в Анапу, Сочи, Геленджик.

По оценкам компании «Дельфин», летний отдых подорожал на 19%, по данным Travelline - в среднем на 20%.