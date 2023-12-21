Сочи принял полмиллиона туристов за две недели

В 2024 году в Сочи уже побывали 500 тыс туристов. Основная часть отдыхающих посетила курорт в новогодние праздники.

Турпоток в Сочи с начала года уже превысил полмиллиона человек.

С 1 по 15 января курортный город принял 543,5 тыс гостей, большая часть туристов отдыхала в Сочи в период каникул, многие встретили Новый год в Сочи.

Сегодня отели и гостиницы загружены в среднем почти на 66%.

«В зимнем сезоне в Сочи гостей принимают 618 средств размещения с общим номерным фондом свыше 38,7 тыс номеров. 168 объектов расположены в горном кластере»

– администрация города