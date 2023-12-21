Зимняя Спартакиада пройдет в Сочи

Красная Поляна в феврале станет одной из площадок Всероссийской Спартакиады. Участие в ней примут порядка 2,5 тыс спортсменов.

Всероссийская Спартакиада по зимним видам спорта состоится в России в феврале, одной из локаций соревнований станет Сочи.

«Краснодарский край традиционно является местом проведения масштабных спортивных мероприятий. В нынешнем году на территории региона пройдет свыше 1100 краевых, 350 всероссийских, 120 межрегиональных и пяти международных состязаний»

– замглавы региона Александр Власов

В горном кластере Сочи на Красной Поляне будут организованы соревнования по санному спорту и бобслею, на которые приедут свыше 400 участников.

Открытие и закрытие Спартакиады проведут в Челябинске, там же пройдет ряд соревнований. Также состязания будут проходить в Свердловской и Тюменской областях, Красноярском крае.

Участниками соревнований Спартакиады с 9 по 18 февраля станут около 2,5 тыс спортсменов, будет разыграно свыше 100 комплектов медалей.

Программа соревнований будет основана на программе Олимпиады-2026, которая пройдет в Италии.