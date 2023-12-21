Нацпарк Сочи в этом году ждет масштабная модернизация

Сочинский национальный парк в этом году ждут масштабные изменения. На территории особо охраняемой зоны появятся обновленные туристические маршруты.

Турмаршруты на территории Национального парка Сочи отремонтируют и дополнят новыми объектами. В этом году здесь появятся новые зоны для отдыха, также отремонтируют мосты и установят дополнительные указатели и стенды с информацией.

Новые объекты будут объединены единым стилем. Выполнят их из экологичных материалов, чтобы не нанести вред парковой зоне.

Кроме этого, для туристов будут созданы новые зоны для досуга.

Также администрация парка позаботится о безопасности. Будут усилены патрули охраны, в связи с участившимися случаями браконьерства на территории парка.

Ранее сообщалось, что в прошлом году сочинский нацпарк посетили более 1,5 млн гостей.