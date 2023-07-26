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Волгоградскую область раскалит до +42 и засыплет градом

Волгоградскую область раскалит до +42 и засыплет градом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Воздух в Волгоградской области раскалится до +42 градусов. Однако это не единственный погодный сюрприз: также синоптики пообещали региону ливни в сопровождении сильного ветра и град.

Почувствовать себя в центре Сахары смогут гости и жители Волгоградской области , где до 29 июля столбики термометров будут показывать плюс 42 градуса.

"В период с 12:00 до 14:00 26 июля, а также днем с 27 по 29 июля в отдельных районах Волгоградской области ожидается сильная жара - плюс 40-42 градуса"

–  Главк МЧС РФ по региону

В то же время синоптики предупреждают, что жару ливни и сильный ветер, также не исключен град.

В этой связи спасатели призывают по возможности отказаться от выхода на улицу в период с 12 до 16 часов.

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