Волгоградскую область раскалит до +42 и засыплет градом

Опубликовано: 13:18, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Воздух в Волгоградской области раскалится до +42 градусов. Однако это не единственный погодный сюрприз: также синоптики пообещали региону ливни в сопровождении сильного ветра и град.

Почувствовать себя в центре Сахары смогут гости и жители Волгоградской области , где до 29 июля столбики термометров будут показывать плюс 42 градуса.

"В период с 12:00 до 14:00 26 июля, а также днем с 27 по 29 июля в отдельных районах Волгоградской области ожидается сильная жара - плюс 40-42 градуса"

– Главк МЧС РФ по региону

В то же время синоптики предупреждают, что жару ливни и сильный ветер, также не исключен град.

В этой связи спасатели призывают по возможности отказаться от выхода на улицу в период с 12 до 16 часов.