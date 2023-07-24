Краснодарский край накроет жара в 35 градусов

35-градусная жара на Кубани будет стоять на этой неделе. Самыми жаркими будут дни в середине рабочей недели.
Синоптики предупреждают о новой волне сильной жары в Краснодарском крае.
«На юге России благодаря антициклону будет преобладать солнечная погода, и только в начале и конце рабочей недели местами могут брызнуть короткие грозовые дожди. В такой ситуации воздух в регионе сможет прогреться до +30…+35 градусов, и лишь в начале периода будет немного прохладнее»
– центр погоды «Фобос»
Температура пойдет по нарастающей, плюс два градуса каждые сутки: если в понедельник днем плюс 26-31, то в среду уже плюс 30-35.
Сегодня на Кубани еще действует штормовое предупреждение, не исключены ливни и грозы.