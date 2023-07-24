Краснодарский край накроет жара в 35 градусов

Опубликовано: 10:20, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

35-градусная жара на Кубани будет стоять на этой неделе. Самыми жаркими будут дни в середине рабочей недели.

Синоптики предупреждают о новой волне сильной жары в Краснодарском крае.

«На юге России благодаря антициклону будет преобладать солнечная погода, и только в начале и конце рабочей недели местами могут брызнуть короткие грозовые дожди. В такой ситуации воздух в регионе сможет прогреться до +30…+35 градусов, и лишь в начале периода будет немного прохладнее»

– центр погоды «Фобос»

Температура пойдет по нарастающей, плюс два градуса каждые сутки: если в понедельник днем плюс 26-31, то в среду уже плюс 30-35.

Сегодня на Кубани еще действует штормовое предупреждение, не исключены ливни и грозы.