Жара плюс 50 уходит из Европы в Турцию

Чрезвычайная жара из Европы начала сдвигаться в Турцию, юг страны уже ощущает ее воздействие.
Жара, которая мучила европейские страны в последнюю неделю, теперь переходит на Турцию, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Этот жаркий воздух сейчас распространился на Турцию. Если в Стамбуле, в Анкаре, на севере Турции - температура около 35 градусов, то на юге, на побережье Средиземного моря - 40-45 градусов в эти выходные, температура воды - 25-26 градусов"
– синоптик
Раскаленный воздух пришел в Европу из Сахары, где произошел "тепловой взрыв", в результате температуры достигли критических во многих городах. Теперь волна горячего сухого воздуха уходит в Турцию, объяснил Вильфанд.
России ждать рекордной жары не стоит, такая погода - региональное явление.