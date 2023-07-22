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Жара плюс 50 уходит из Европы в Турцию

Жара плюс 50 уходит из Европы в Турцию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Чрезвычайная жара из Европы начала сдвигаться в Турцию, юг страны уже ощущает ее воздействие.

Жара, которая мучила европейские страны в последнюю неделю, теперь переходит на Турцию, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Этот жаркий воздух сейчас распространился на Турцию. Если в Стамбуле, в Анкаре, на севере Турции - температура около 35 градусов, то на юге, на побережье Средиземного моря - 40-45 градусов в эти выходные, температура воды - 25-26 градусов"

– синоптик

Раскаленный воздух пришел в Европу из Сахары, где произошел "тепловой взрыв", в результате температуры достигли критических во многих городах. Теперь волна горячего сухого воздуха уходит в Турцию, объяснил Вильфанд.

России ждать рекордной жары не стоит, такая погода - региональное явление.

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