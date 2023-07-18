Жара побила все рекорды: последствия для Европы

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минувшая неделя оказалась самой жаркой в Европе за всю историю наблюдений. Существует большая вероятность того, что июль 2023 года глобально побьет все рекорды высокой температуры за 120 тыс. лет.

Так, агентство Bloomberg, ссылаясь на прогнозы метеослужб, сообщает, что на Европу надвигается из Сахары антициклон "Харон", который может нагреть воздух до 50 градусов по Цельсию. Уже на этой неделе юг Европы готовится испытать на себе тепловой удар, который преодолеет планку в 48,8 градусов по Цельсию, установленный в 2021 году (данные Европейского космического агентства).

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Италия

Особенно от высоких температур страдают города центральной и южной Италии. В воскресенье власти страны объявили о чрезвычайном риске для здоровья людей в 16 городах, включая Рим и Флоренцию. Жара спровоцировала пожар в сицилийской Катании, из-за которого в понедельник был закрыт на неопределенное время аэропорт.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Греция

40-градусная жара вынудила власти закрыть для посещения Акрополь в Афинах. Высокая температура и сильный ветер вызвали более 80 возгораний по всей стране, в том числе четыре крупных пожара на юге страны.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Испания

По данным Reuters, пожары на острове Ла Пальма сожгли 4650 гектаров, уничтожив 20 домов, что привело к вынужденной эвакуации местного населения. Пожары не обошли и Тенерифе, где сгорело 60 гектаров и эвакуировано 50 человек.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турция

Аномальная жара на курортах Турции. +43 градуса по Цельсию в Анталье. +52 градуса на солнце зафиксировано в Каппадокии. В прибрежных районах многие ночуют прямо на пляжах. Экстремальные температуры воздуха сочетаются с непривычно холодной водой в море. Объясняется этот феномен тем, что из-за сильного шторма теплая вода ушла на глубину, а холодную прибило к берегу. И вместо привычных +28 градусов температура воды еле достигает +23.

В ночь на 17 июля сильный пожар разгорелся в провинции Мерсин. 14 июля загорелся лес в районе Бодрума на юго-западе страны, а также в городе-порте Чанаккале, на южном берегу пролива Дарданеллы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Земля не испытывала ничего подобного с тех пор, как в 1850-годах начались инструментальные измерения температуры воздуха, сообщила Всемирная метеорологическая организация. Ученые предупреждают, что в этом или следующем году, глобальные температуры могут привести к необратимым изменениям глобальных погодных условий.