Какой будет погода во второй половине лета в России?

Опубликовано: 15:49, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лето преодолело экватор, вторая половина сезона в Центральной России обещает температуру в пределах нормы. Рекордная жара и пожары, наблюдаемые сейчас в Европе, не грозят Москве и ЦФО.

Аномальной жары, какая бушует сейчас в Европе и которая наблюдалась в Москве 12 лет назад, когда город накрыло плотным смогом, летом 2023 года ждать не стоит, пообещал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов.

"Мы можем практически гарантировать, что это лето не будет столь жарким и катастрофичным, как в 2010 году, когда были массовые лесные и торфяные пожары в европейской части России. Всего этого, по-видимому, в нынешнем году не будет, поскольку в Центральной России прошло достаточное количество дождей"

– специалист

На погоде в последнее время сказывается явление Эль-Ниньо и антициклон "Цербер". Это привело к тому, что Европа объята жарой, достигающей 50 градусов, сухая жаркая погода провоцирует природные пожары, объяснил эксперт в эфире радио Sputnik.

До России такие температуры не доберутся, считают в Гидрометцентре.

"Это явление региональное. У нас, наоборот, в течение недели температура на юге европейской России будет примерно на 1-3 градуса ниже нормы"

– Роман Вильфанд

В целом вторая половина лета будет соответствовать климатической норме, а осадки защитят от лесных пожаров и возгорания торфяников, избавят от пыли.