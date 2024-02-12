В Грозном строят район имени Путина

В столице Чечни создается район имени Владимира Путина. На площади порядка 200 га будут возведены 130 домов. Квартиры продаются с применением правил исламского банкинга, каждая вторая квартира уже выкуплена.

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о возведении в центре Грозного нового жилого массива с особым названием – он получит имя российского лидера Владимира Путина.

Согласно проекту, в районе имени Владимира Путина на площади свыше 200 га построят не менее 130 многоэтажных жилых домов и всю необходимую социальную инфраструктуру, включая детсады и школы, мечети и поликлиники.

Кадыров заявил, что почти в половине домов уже раскуплены квартиры, которые продаются по исламской рассрочке. По его словам, так можно будет избежать переплат.