Беженцы из Палестины будут учить арабскому языку в Чечне

Палестинских беженцев трудоустроят в Чечне преподавателями арабского и английского языков.

Прибывшие в Чечню беженцы из Газы постепенно адаптируются к новому месту жительства. В частности, им обеспечивается работа в соответствии с теми знаниями и навыками, которыми они обладают.

Так, среди приехавших есть преподаватели арабского и английского языков. После прохождения курсов по повышению квалификации им будут предоставлены рабочие места.

«Определены образовательные организации, в которых трудоустроят беженцев. Прежде на базе школ и института развития образования Чеченской Республики палестинцы пройдут курсы переподготовки и повышения квалификации»

– министр образования республики Хож-Бауди Дааев.

Также он отметил, что для прибывших в республику жителей Газы были созданы все условия для комфортного проживания. Кроме того, им была предоставлено бесплатное медобслуживание.

Отметим, что в республике уже трудоустроено около трех десятков беженцев. Как правило, это специалисты сферы медицинского обслуживания.