Иран представил новинки автопрома на выставке в Москве

Сегодня в Москве в Центральном выставочном комплексе "ЭКСПОЦЕНТР" открылась международная выставка MIMS Automobility Moscow 2024, посетители которой могут познакомиться с новинсками иранского оборудования для автопрома.

В Москве сегодня начала работу ежегодная международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля MIMS Automobility Moscow 2024, на которой свою продукцию уже третий год подряд показывают и представители автомобильной промышленности Ирана.

На открытии выставки выступил ряд российских чиновников и представители некоторых стран-участниц, в том числе посол Исламской Республики Иран, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Мероприятие проходит на площади 60 тыс кв м в Центральном выставочном комплексе "ЭКСПОЦЕНТР", здесь у иранских производителей автопринадлежностей свой отдельный павильон, в котором демонстрируются новые продукты – по каждому из них можно получить консультацию специалиста.