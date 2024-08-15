Дагестан и Узбекистан запустили совместное производство

В Узбекистане было запущено российско-узбекское предприятие по производству текстильного стекловолокна. Сырье будет поставлять Дагестан.

Российско-узбекское предприятие по производству текстильного стекловолокна запущенно в Узбекистане. Ключевой особенностью данного совместного предприятия является использование сырья из Дагестана – региона, богатого природными ресурсами.

«В Узбекистане открылось российско-узбекское предприятие „Асадбек Гласс Файбер“. В церемонии торжественного открытия приняли участие президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, глава Минпромторга Дагестана Низам Халилов и инвестор Патахудин Магомедов»

– правительство Дагестана

Стадийное текстильное стекловолокно широко используется в текстильной промышленности для создания различных материалов, таких как прочные и легкие ткани, упаковочные материалы, а также для армирования композитных материалов.

Производственный процесс предприятия соответствует требованиям ГОСТ России, что является залогом высокого качества производимой продукции. Соблюдение стандартов и норм позволяет гарантировать, что текстильное стекловолокно, производимое на данном предприятии, удовлетворяет самым строгим требованиям как на российском рынке, так и за его пределами. Благодаря этому, потребители получают продукт высочайшего качества, который отвечает всем международным стандартам.

Открытие совместного бизнеса между Россией и Узбекистаном в сфере производства текстильного стекловолокна на сырье из Дагестана принесет выгоды для обеих стран. Это расширяет экономические возможности, способствует технологическому развитию и укреплению дружественных отношений между странами.