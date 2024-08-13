В Узбекистане началось строительство металлургического завода

В Ферганской области Узбекистана сегодня началось строительство крупного металлургического завода – проект осуществляется совместно с китайской сталелитейной компанией, а первый его этап будет запущен в начале 2025 года.

В промышленной зоне "Тараккиет" в Ферганской области Узбекистана сегодня началось строительство металлургического завода стоимостью более $120 млн, который создается совместно с китайской компанией Shandong Aipurui Steel Plate.

Завод будет производить высококачественную продукцию из переработанного железа, предназначенную для внутреннего рынка и экспорта, передает Trend.

Строиться новое предприятие будет в три этапа – руководить его возведением будет специально созданное для этого узбекско-китайское совместное предприятие Farg‘ona metallurgiya zavodi.

Первый этап будущего завода заработает в I квартале 2025 года, говорится в сообщении.