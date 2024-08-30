Что празднуют в сентябре в России и в мире?

В мире огромное количество праздников: нередко в один день по всему миру отмечают десятки всевозможных памятных дат, а запрос ”Какой сегодня праздник” - один из самых популярных в интернете. О том, какие праздники в сентябре отмечают в России и в мире - рассказываем в нашем материале.

Сентябрьские праздники в России

7 сентября в России отмечается один из Дней воинской славы, приуроченный ко дню Бородинской битвы, которая состоялась в 1812 году и завершилась неудачей французской армии.

8 сентября Россия отмечает День финансиста. Праздник в честь банкиров и сотрудников сферы финансов официально появился в 2011 году. Дата празднования приурочена ко дню создания Министерства финансов Российской империи в 1802 году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

15 сентября - День лесных работников, который с 1966 года отмечается каждое третье воскресенье сентября.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

19 сентября Российская Федерация отметит День оружейника, посвященный сотрудникам оборонной промышленности. Официально праздник появился в 2012 году. Дата выбрана в честь Дня памяти Архангела Михаила, покровителя воинов.

21 сентября православные россияне будут отмечать Рождество (День рождения) Пресвятой Богородицы - первый в череде 12 главных праздников нового церковного года.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

27 сентября Россия чествует работников дошкольных учреждений. Учрежден День воспитателя был в 2004 году, а его дата приурочена ко дню открытия первого в Российской империи детского сада в 1863 году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

28 сентября в Российской федерации День работников атомной промышленности. Учрежден праздник указом президента был в 2005 году в честь 28 сентября 1942 года, кода в СССР была организованы работы по урану.

Что празднуют в мире в сентябре

8 сентября Международный день солидарности журналистов, а также репортёров и корреспондентов. Появился праздник 1958 году. Датой события был выбран день памяти чехословацкого журналиста и антифашиста Юлиуса Фучика. Во время пребывания в нацисткой тюрьме Фучик написал книгу ”Репортаж с петлёй на шее”, изданную посмертно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

8 сентября в мире отмечают День памяти жертв фашизма. Дата праздника - второе воскресенье сентября, и в 2024 году это 8 число.

10 сентября - День предотвращения самоубийств. В мире этот день отмечается с 2003 года при поддержке Всемирной организации здоровья.

21 сентября отмечается Международный день мира, учрежденный ООН в 1981 году. Этот день считается днем отказа от насилия и прекращения войн на всей планете.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

22 сентября - Всемирный день без автомобиля. В этот день предполагается, что автомобилисты и мотоциклисты воздержатся от поездок на личном транспорте.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

27 сентября - Всемирный день туризма. Праздник был создан Туристской организацией ООН в 1979 году с целью продвижения туризма и развития связей между странами.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

29 сентября - Международный день глухонемых. Учреждённый в 1951 году праздник отмечается каждое последнее воскресенье сентября.

30 сентября - Международный день переводчика. Праздник ежегодно отмечается в день памяти Иеронима Стридонского, который в V веке перевел Библию на латинский язык.