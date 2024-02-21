Кубанский промпарк будет выпускать запчасти к импортной технике

Власти Кубани намерены организовать в промышленном парке "Достояние", уже работающем в регионе, производство импортозамещающей продукции для импортного промышленного оборудования.

В скором времени производство импортозамещающей продукции будет запущено в индустриально-промышленном парке "Достояние" в Кавказском районе Краснодарского края – соглашение об этом на полях форума-выставки InRussia-2024 в Минводах представители краевой администрации, руководства "Достояния" и резидент промпарка, сообщила пресс-служба администрации региона.

"В ближайшее время здесь запустят еще одно, восьмое, предприятие, где будут изготавливать пресс-формы, детали, запчасти, изделия из металла и пластика. В первую очередь, это решит проблему с оснасткой и запчастями для импортного промышленного оборудования - то, с чем столкнулись многие производители"

- губернатор Кубани Вениамин Кондратьев

Промпарк "Достояние" был открыт в 2022 году, он раскинулся на площади в 13,3 га, а его строительство обошлось инвесторам в 6,3 млрд рублей. Сейчас в нем работают предприятия пищевой промышленности, текстильной промышленности, производство строительных модулей контейнерного типа и типография. Строятся также целлюлозно-бумажный комбинат, производство кваса и хлебобулочных изделий, пишет издание "РБК-Кубань".

Регион продолжит расширять промышленную инфраструктуру, делая ставку на многоотраслевую составляющую, для чего в крае откроют новые промпарки в Анапе, Армавире, Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Апшеронском, Крымском, Северском и Щербиновском районах края.