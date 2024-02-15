До конца года в СКФО заработает первый экопромышленный парк

В ставропольском Невинномысске ведется активное строительство первого в СКФО экопромышленного парка, который будет перерабатывать коммунальные отходы и производить из них товары народного потребления – он заработает уже до конца года.

Ставропольские строители до конца текущего 2024 года намерены завершить возведение первого в СКФО экопромышленного парка в Невинномысске по переработке твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.

"На объекте завершается строительство фундамента научно-технического центра. Скоро строители перейдут к возведению самого здания. Окончание реализации проекта намечено на конец текущего года"

- пресс-служба губернатора Ставрополья

Строительство парка стартовало в 2022 году на площади 15 га – за два года была создана нужная инфраструктура, и коммуникации, после чего началось возведение здания. В проект было инвестировано около 1 млрд рублей, рассказали в пресс-службе МинЖКХ Ставрополья, передает "Интерфакс".

Планируется, что после сдачи в эксплуатацию в год на площадке экопарка будут перерабатывать порядка 190 тыс т вторсырья, из которого после сортировки здесь же будет перерабатываться стекло, органические отходы и ПЭТ-тара.

Экотехнопарк в Невинномысске станет первым в регионе и восьмым в России, созданным в рамках нацпроекта "Экология", добавили в пресс-службе.